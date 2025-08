Snap-Aktie stürzt nach enttäuschenden Q2-Zahlen um 15 Prozent ab!

Die Aktie von Snap Inc. ist am Dienstag zwischenzeitig um mehr als 15 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht hat. Zwar übertraf die Social-Media-Plattform bei der Zahl der täglichen Nutzer die Erwartungen, jedoch blieb der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) hinter den Analystenschätzungen zurück – ein zentraler Indikator für das Werbegeschäft des Unternehmens.

Snap meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,34 Milliarden US-Dollar, während Analysten laut LSEG mit 1,35 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Noch schwerer wog jedoch die Entwicklung beim sogenannten ARPU (Average Revenue Per User): Mit 2,87 US-Dollar lag dieser unter der erwarteten Marke von 2,90 US-Dollar (StreetAccount) – ein Ergebnis, das Investoren beunruhigte, zumal Wettbewerber wie Reddit und Amazon zuletzt mit starken Anzeigenumsätzen auftrumpfen konnten.

Trotz eines leichten Wachstums bei den weltweiten täglichen aktiven Nutzern auf 469 Millionen (erwartet: 467 Millionen), konnte dies die Anleger nicht besänftigen. Auch das operative Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück: Das bereinigte EBITDA belief sich auf 41 Millionen US-Dollar, Analysten hatten mit 53 Millionen US-Dollar gerechnet.

Snap-CEO verweist auf technische Probleme und externe Faktoren

In einem ausführlichen Investorenbrief führte CEO Evan Spiegel mehrere Gründe für die verfehlten Ergebnisse an. Eine misslungene Plattform-Aktualisierung des Werbesystems habe dazu geführt, dass Anzeigen teilweise zu stark reduzierten Preisen ausgeliefert wurden. Obwohl die Änderung inzwischen zurückgenommen wurde und die Gebotsstrategien der Werbekunden angepasst werden, habe dies die Topline-Entwicklung im Quartal merklich belastet.

Zusätzlich verwies Spiegel auf die zeitliche Platzierung des Ramadans, die Werbebudgets in wichtigen Märkten beeinflusst habe, sowie auf "minimale Änderungen" in der Handelspolitik.

Trotz Verlusten: Ausblick für Q3 positiv

Trotz des Rückschlags im zweiten Quartal gab sich Snap hinsichtlich der kommenden Monate optimistisch. Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,475 und 1,505 Milliarden US-Dollar – damit liegt der Mittelwert leicht über den aktuellen Markterwartungen. Auch beim bereinigten EBITDA erwartet Snap eine Erholung: Die Prognose liegt zwischen 110 und 135 Millionen US-Dollar, wobei der Mittelwert von 122,5 Millionen US-Dollar über der Konsensschätzung von 116 Millionen US-Dollar liegt.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer weltweit soll im dritten Quartal auf 476 Millionen steigen (erwartet: 475,7 Millionen).

Snapchat+ wächst stark – operative Ausgaben steigen

Positiv entwickelte sich der kostenpflichtige Dienst Snapchat+, der im zweiten Quartal knapp 16 Millionen Abonnenten verzeichnete – ein Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Dienst ist mittlerweile der wichtigste Treiber der Kategorie "Sonstige Erlöse", die im Jahresvergleich um 64 Prozent auf 171 Millionen US-Dollar wuchs.

Gleichzeitig stiegen jedoch die bereinigten operativen Ausgaben auf 654 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 10 Prozent entspricht. Spiegel kündigte in diesem Zusammenhang eine Umstrukturierung der Engineering-Teams an, um die Geschäftseinheiten effizienter zu unterstützen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snap Inc Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,07 % und einem Kurs von 6,976EUR auf Tradegate (06. August 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.





