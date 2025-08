Kontron Aktie verliert signifikant - 06.08.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kontron-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,12 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -12,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron +28,86 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate +12,12 % 1 Jahr +46,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung der Kontron Aktie, die unter 25 gefallen ist, was das technische Bild bearish erscheinen lässt. Die Bestätigung der EBITDA-Prognose für 2025 ohne Verkaufserlös wird als positiv gesehen, doch der Markt könnte dies bereits eingepreist haben, was zu einer 'sell on good news'-Reaktion führen könnte. Es gibt Enttäuschung über die nicht stärkere Prognoseanhebung trotz Verkaufsergebnis, was Fragen zur operativen Geschäftsentwicklung aufwirft. Bedenken bestehen, dass die konservative Prognose und der Zeitpunkt der Auftragseffekte zu einer negativen Marktreaktion führen könnten. Gleichzeitig wird über zukünftiges Auftragswachstum und gesicherte Aussichten für die nächsten 1-2 Jahre diskutiert, die Stabilität bieten könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd.EUR wert.

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat dank guter Geschäfte und dem Gewinn aus dem Verkauf des Modulgeschäfts die Ergebnisprognose erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet das im SDax notierte Unternehmen …

Kontron's impressive financial strides and strategic moves signal a promising future, marked by robust growth and ambitious targets.

Kontron AG hebt die Gewinnprognose für 2025 an und verzeichnet beeindruckende Erfolge in Umsatz und Auftragslage.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.