    Porsche, Thyssenkrupp Nucera, Eon, Evotec, Brenntag, Sixt & Tui legen Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Porsche, Thyssenkrupp Nucera, Eon, Evotec, Brenntag, Sixt & Tui legen Zahlen vor
    Foto: Porsche

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Deutschland: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)
    06:50 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 7/24
    07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)
    07:00 Uhr, Österreich: Wienerberger, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)
    07:45 Uhr, Dänemark: Vestas, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q3-Zahlen
    15:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Analystencall

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 7/25
    08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Polen: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    14:00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 6/25
    14:00 Uhr, Polen: Handelsbilanz 6/25
    18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/25 (vorab)
    18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 7/25

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    19:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    19:30USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
