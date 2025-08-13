Ihre wichtigsten Termine
Porsche, Thyssenkrupp Nucera, Eon, Evotec, Brenntag, Sixt & Tui legen Zahlen vor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Deutschland: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call)
06:50 Uhr, Luxemburg: Grand City Properties, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 7/24
07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk)
07:00 Uhr, Österreich: Wienerberger, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call)
07:45 Uhr, Dänemark: Vestas, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: PVA TePla, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Q3-Zahlen
15:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Analystencall
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 7/25
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Polen: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
14:00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 6/25
14:00 Uhr, Polen: Handelsbilanz 6/25
18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/25 (vorab)
18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 7/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 13.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 19:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 19:30 USA FOMC Mitglied Bostic Rede
