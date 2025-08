Trotz starkem Umsatz und Gewinn: Zalando-Aktie stürzt zweistellig ab

Im zweiten Quartal 2025 erreichte das GMV 4,06 Milliarden Euro, ein Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn About You bereits im Vorjahreszeitraum Teil der Gruppe gewesen wäre, rechnet Zalando mit einem GMV- und Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent auf Pro-forma-Basis. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von 4 bis 9 Prozent erwartet.

Online-Modehändler Zalando hat am Mittwoch seine Umsatzprognose für 2025 angepasst und dabei die kürzlich übernommene About You mit einbezogen. Das Berliner Unternehmen rechnet nun mit einem Bruttowarenvolumen (GMV) zwischen 17,2 und 17,6 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 12 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Die Übernahme von About You, die Anfang Juli abgeschlossen wurde, wertete Zalando mit 1,13 Milliarden Euro. Die angehobene EBIT-Prognose für das kombinierte Unternehmen liegt nun zwischen 550 Millionen und 600 Millionen Euro, unterstützt durch starke Leistungen von Zalando im ersten Halbjahr 2025.

"Dieser Anstieg des bereinigten EBIT ist auf die starke Leistung von Zalando in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen und spiegelt auch die Erwartung des Unternehmens wider, in der zweiten Jahreshälfte von weiteren Effizienzsteigerungen in seinen Kostenbereichen sowie von frühen Synergien zu profitieren", schrieb Baader-Analyst Volker Bosse.

An der Börse wurden die Zahlen allerdings alles andere als positiv aufgenommen. Die Zalando-Aktie legte auf Tradegate im frühen Handel zunächst um mehr als 5 Prozent zu, bevor sie nach Xetra-Eröffnung um mehr als 10 Prozent auf den niedrigsten Stand seit September fiel.

Analystin Georgina Johanan von der Bank JPMorgan hatte bereits angedeutet, dass die Entwicklung der Profitailität eher enttäuschend verlief. Deshalb könnte sich der Aktienkurs schwer tun.

Frederick Wild von Jefferies betonte, dass vor allem die Konsolidierung von About You im Fokus stehen dürfte. "Das Pro-forma-GMV-Wachstum wird im laufenden Jahr 4 bis 7 Prozent betragen (zuvor 4 bis 9 Prozent für sich allein, der Konsens liegt bei 6,3 Prozent), was eher die Unwahrscheinlichkeit einer Wachstumsbeschleunigung im 2. Halbjahr widerspiegelt als eine Abschwächung der Handelsdynamik."

Mit einem Kurs von 24,25 Euro am Mittwochmorgren liegt die Aktie seit Jahresanfang rund ein Viertel im Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





