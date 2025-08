Arasan kündigt den branchenweit ersten MIPI SWI3S Manager IP und Peripheral Controller IP an

SWI3S-IP von Arasan ergänzt das umfangreiche MIPI-IP-Portfolio von Arasan, das bereits Soundwire-IP, CSI, DSI, CDPHY und DPHY-IP umfasst. Arasan ist der erste Anbieter von IP für die MIPI-Standards und seit 2005 leitendes Mitglied der MIPI Association.

MIPI SWI3S IP wird verwendet, um digitale Audiokomponenten wie digitale Mikrofone, Audio-Codecs, Verstärker, Headset- und Docking-Audio, DSPs usw. auf mobilen Geräten anzuschließen.

Merkmale von SoundWire I3S IP:

Weniger Drähte → Vereinfacht das PCB-Layout

Geringere Stromaufnahme → Ideal für batteriebetriebene Geräte

Hohe Bandbreite → Verarbeitung von hochauflösendem Mehrkanal-Audio

Integrierte Steuerung + Audio → Kein separater Steuerbus erforderlich

SWI3S Manager IP und SWI3S Peripheral Controller Core IP von Arasan implementieren das Verbindungsprotokoll für die Kommunikation im Halbduplex-Modus, um die Audiostreams und die Steuerungsinformationen gemeinsam zu übertragen. Je nach Anwendung können ein oder mehrere SWI3S Peripheral IP angeschlossen werden.

„Arasan ist stolz darauf, die branchenweit erste SWI3S-IP vorstellen zu können. Arasan bietet ein fokussiertes Portfolio an IP-Produkten und -Dienstleistungen für den Mobile-SoC-Markt. Für unser Geschäft ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Ersten sind und gleichzeitig die Einhaltung der Standards gewährleisten. Wir sind stolz darauf, mit unserer SWI3S-IP erneut eine Vorreiterrolle einzunehmen", so Ron Mabry, VP of Sales bei Arasan.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.arasan.com/product/swi3s-manager-core-ip/

Verfügbarkeit

SoundWire I3S IP von Arasan ist ab sofort für ASIC- und FPGA-Anwendungen verfügbar. Bitte kontaktieren Sie bonnie.noufer@arasan.com für Produktanfragen.

Informationen zu Arasan:

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem IP ausgeliefert. Unsere hochwertigen, Silizium-erprobten Total IP-Lösungen umfassen digitale IP, analoge Mixed Signal PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Mit einem starken Fokus auf mobile SoCs stehen wir seit Mitte der 90er Jahre an der Spitze der Mobile-Evolution und unterstützen mit unserer auf Standards basierenden IP verschiedene mobile Geräte, darunter Smartphones, Autos, Drohnen und IoT-Geräte.

