-1,0 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: +0,5 %

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe



Juni 2025 (real, vorläufig):



-1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+0,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Mai 2025 (real, revidiert):-0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+6,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % gesunken. Ohne dieBerücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 % höher als imVormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 2.Quartal 2025 um 3,1 % höher als im 1. Quartal 2025, ohne Großaufträge stieg erum 0,1 %. Im Mai 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigenErgebnisse gegenüber April 2025 um 0,8 % (vorläufiger Wert: -1,4 %). Dievergleichsweise hohe Revision im Mai 2025 ist auf einen nachgemeldetenGroßauftrag im Sonstigen Fahrzeugbau zurückzuführen.Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Juni2025 ist auf ein für den Monat Juni niedriges Niveau an Neuaufträgen imSonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; saison- undkalenderbereinigt -23,1 % zum Vormonat) zurückzuführen. Auch die Rückgänge desAuftragseingangs in der Automobilindustrie (-7,6 %) und in der Herstellung vonMetallerzeugnissen (-12,9 %) beeinflussten das Gesamtergebnis negativ. Positivwirkte sich hingegen der Anstieg des Auftragseingangs im Bereich Herstellung vonelektrischen Ausrüstungen (+23,5 %) aus.Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im Juni 2025 um 5,3 %gegenüber dem Vormonat. Bei den Konsumgütern stieg der Auftragseingang im Juni2025 um 0,5 %, bei den Vorleistungsgütern stieg der Auftragseingang um 6,1 %.Die Auslandsaufträge gingen im Juni 2025 um 3,0 % zurück. Dabei stiegen dieAufträge aus der Eurozone um 5,2 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozonegingen hingegen um 7,8 % zurück. Die Inlandsaufträge stiegen um 2,2 %.Umsatz im Juni 2025 um 0,9 % höher als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Juni2025 saison- und kalenderbereinigt 0,9 % höher als im Vormonat. Im Vergleich zumVorjahresmonat Juni 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,2 % geringer. FürMai 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von1,8 % gegenüber April 2025 (vorläufiges Ergebnis: -1,9 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen