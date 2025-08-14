Zahlen-Update von Applied Materials, HelloFresh, Talanx, Thyssenkrupp, Deere &Co

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Halbjahreszahlen
07:45 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Douglas, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)
08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Halbjahreszahlen
08:55 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Halbjahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Jahreszahlen
USA: Applied Materials, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 7/25
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 7/25
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 7/25
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 6/25
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 6/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 6/25
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 7/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 6/25
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/25 (vorab)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 7/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:00 Uhr, Russland: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)
