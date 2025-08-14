Zahlen-Update von Applied Materials, HelloFresh, Talanx, Thyssenkrupp, Deere &Co

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: HelloFresh Pressematerial

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: HelloFresh, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall) 
    07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)
    07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Energiekontor, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Halbjahreszahlen
    07:45 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Douglas, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: PNE, Q2-Zahlen (10.00 h Call)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Admiral, Halbjahreszahlen
    08:55 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Halbjahreszahlen
    11:00 Uhr, Deutschland: Birkenstock, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen
    USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
    USA: Sandisk, Jahreszahlen
    USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 7/25
    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 7/25
    07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 6/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 6/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 6/25
    08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 7/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 Uhr, EU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 6/25
    11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q2/25 (vorab)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 7/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    15:00 Uhr, Russland: Leistungsbilanz Q2/25 (vorab)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 14.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURBeschäftigungsänderung (Quartal)
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    20:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


