Commerzbank trotzt der Unicredit und übertrifft Gewinnerwartungen

Trotz der Umstrukturierungskosten, die im zweiten Quartal insgesamt 534 Millionen Euro betrugen, hob die Bank ihre Nettogewinnprognose für 2025 auf rund 2,5 Milliarden Euro an, nachdem zuvor 2,4 Milliarden Euro erwartet worden waren. Zudem wurde die Prognose für die Zinsüberschüsse angehoben.

Commerzbank-CEO Bettina Orlopp betonte, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr das beste Betriebsergebnis in der Geschichte der Bank erzielt habe und die Transformation des Instituts zügig voranschreite. Dazu gehören auch Kosteneinsparungen und der Abbau von 3.900 Stellen in der lokalen Verwaltung.

Thema Nummer 1 bei der Commerzbank ist weiterhin der Übernahmeversuch durch die italienische Unicredit. Während die Italiener eine Fusion der beiden Institute anstreben, wehren sich sowohl die Bankführung als auch die deutschen Behörden und Gewerkschaften gegen diesen Vorstoß. Mit einem Anteil von 29,3 Prozent bleibt UniCredit der größte Aktionär der Commerzbank, wobei ein Drittel dieses Anteils durch Derivate gehalten wird. Der deutsche Staat hält 12,1 Prozent, was ihn zum zweitgrößten Investor macht.

Zur Stärkung der Eigenständigkeit setzt die Commerzbank auf eine robuste Gewinnentwicklung und plant Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro. Orlopp will damit zeigen, dass die Commerzbank eine bessere Rendite für ihre Aktionäre erzielen kann, wenn sie nicht Teil des italienischen Konkurrenten wird. Im Rahmen dieser Strategie hat die Commerzbank zugesichert, ihren gesamten Gewinn vor Umstrukturierungskosten in diesem Jahr an die Aktionäre auszuschütten. Das Unternehmen erwartet, dass dieser Wert 2,9 Milliarden Euro erreichen wird.

Angetrieben vom den Übernahmespekulationen haben sich die Aktien der Commerzbank sich im laufenden Jahr verdoppelt. Nach den Zahlen am Mittwoch ging es zunächst um 1,6 Prozent abwärts.

Die steigende Bewertung der Commerzbank sowie die Ablehnung einer Übernahme durch die deutsche Regierung haben Unicredit jedoch veranlasst, eine Entscheidung über eine mögliche Offerte auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





