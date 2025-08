Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy

(neu: Aktienkurs aktualisiert und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Kursaufschlägen im frühen Handel haben die Aktien von Siemens Energy am Mittwoch ins Minus gedreht. Nachdem sich der Kurs in diesem Börsenjahr nahezu verdoppelt hatte, - nach einem Plus von mehr als 300 Prozent im vergangenen Jahr -, könnten Anleger nun Gewinne einstreichen. Zuletzt gaben die Papiere des Energieelektronikers um 1,6 Prozent auf 96,10 Euro nach.

Analysten lobten vor allem einen unerwartet starken Auftragseingang der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Mit rund 4,9 Milliarden Euro sei der Auftragseingang der Spanier in etwa doppelt so hoch wie die Konsensschätzung von gut 2,4 Milliarden Euro, merkte das Investmenthaus Oddo BHF an. Für diese Überraschung hätten zwei große Offshore-Aufträge gesorgt./bek/mis