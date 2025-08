Trump kassiert Zölle – Siemens Energy kassiert Rekordaufträge!

Siemens Energy rechnet nach einem überraschend starken dritten Quartal damit, das obere Ende seiner Jahresziele zu erreichen. Der Konzern profitierte dabei von kräftigen Auftragseingängen in der Windkraftsparte sowie einer hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung in den USA.

"Es ist unsere globale Präsenz, die diese Zahlen trotz einiger Schwankungen weiterhin so stabil macht", kommentierte Finanzchefin Maria Ferraro die Zahlen im Interview mit Bloomberg. Besonders in den Vereinigten Staaten, wo Siemens Energy rund ein Fünftel seines Umsatzes erzielt, zeigten sich große Zuwächse – trotz Importzöllen in Höhe von 100 Millionen Euro, die vor allem langfristige Serviceverträge belasteten.