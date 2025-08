Immobilienpreise steigen um bis zu 12 Prozent binnen eines Jahres - Wohnungskauf vielerorts aber noch günstiger als 2022

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Wohnungen in den

kreisfreien Städten und Landkreisen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bremen und Hamburg zeigt:



- In 70 von 71 kreisfreien Städten und Landkreisen haben sich Bestandswohnungen

binnen 12 Monaten verteuert

- Großstädte: Anstiege in Hamburg (+4,6 Prozent) und Bremen (+8,5 Prozent);

deutlichstes Plus in Rostock (+9,9 Prozent)

- Landkreise: Mecklenburgische Seenplatte (+11,9 Prozent) mit stärkster

Verteuerung

- 3-Jahresvergleich: Angebotspreise bis zu 13 Prozent niedriger als am

bisherigen Höchststand im Sommer 2022







Zinswende des Jahres 2022 wieder flächendeckende Anstiege. In 70 von 71

kreisfreien Städten und Landkreisen in den fünf norddeutschen Bundesländern

haben sich die Angebotspreise für Bestandswohnungen im Vorjahresvergleich

zumeist moderat erhöht . In der Spitze beträgt das Plus fast 12 Prozent . Trotz

der jüngsten Anstiege liegen die Preise in vielen Regionen allerdings immer noch

niedriger als am Höhepunkt des Immobilienbooms vor 3 Jahren. Das zeigt eine

aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von

Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in

den Stadt- und Landkreisen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bremen und Hamburg untersucht wurden.



"In den vergangenen Jahren haben vor allem die gestiegenen Zinsen für

Zurückhaltung bei Kaufinteressenten gesorgt", sagt immowelt Geschäftsführer Dr.

Robert Wagner . "Inzwischen scheinen sich Käufer jedoch zunehmend an das neue

Zinsniveau zu gewöhnen und die steigende Nachfrage lässt die Immobilienpreise in

nahezu allen Regionen Norddeutschlands anziehen. Gleichzeitig liegen die Preise

vielerorts noch unter dem Höchststand von 2022, was für viele Käufer weiterhin

eine attraktive Einstiegschance bedeutet."



Großstädte im Aufwind



Die norddeutschen Großstädte verzeichnen nach den Rückgängen der vergangenen

Jahre wieder moderat steigende Angebotspreise: In Hamburg verteuerten sich

Bestandswohnungen binnen 12 Monaten um 4,6 Prozent auf aktuell durchschnittlich

5.949 Euro pro Quadratmeter. Die Hansestadt weist damit weiterhin das höchste

Preisniveau im Norden auf. Bremen verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von

8,5 Prozent auf 3.148 Euro und zählt damit zu den dynamischsten Wohnungsmärkten

Norddeutschlands. Das liegt auch am vergleichsweise niedrigen Preisniveau der

Stadt, die somit trotz gestiegener Zinsen für viele Käufer attraktiv bleibt. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Die Immobilienpreise in Norddeutschland zeigen erstmals seit Beginn derZinswende des Jahres 2022 wieder flächendeckende Anstiege. In 70 von 71kreisfreien Städten und Landkreisen in den fünf norddeutschen Bundesländernhaben sich die Angebotspreise für Bestandswohnungen im Vorjahresvergleichzumeist moderat erhöht . In der Spitze beträgt das Plus fast 12 Prozent . Trotzder jüngsten Anstiege liegen die Preise in vielen Regionen allerdings immer nochniedriger als am Höhepunkt des Immobilienbooms vor 3 Jahren. Das zeigt eineaktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise vonBestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) inden Stadt- und Landkreisen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern sowie in Bremen und Hamburg untersucht wurden."In den vergangenen Jahren haben vor allem die gestiegenen Zinsen fürZurückhaltung bei Kaufinteressenten gesorgt", sagt immowelt Geschäftsführer Dr.Robert Wagner . "Inzwischen scheinen sich Käufer jedoch zunehmend an das neueZinsniveau zu gewöhnen und die steigende Nachfrage lässt die Immobilienpreise innahezu allen Regionen Norddeutschlands anziehen. Gleichzeitig liegen die Preisevielerorts noch unter dem Höchststand von 2022, was für viele Käufer weiterhineine attraktive Einstiegschance bedeutet."Großstädte im AufwindDie norddeutschen Großstädte verzeichnen nach den Rückgängen der vergangenenJahre wieder moderat steigende Angebotspreise: In Hamburg verteuerten sichBestandswohnungen binnen 12 Monaten um 4,6 Prozent auf aktuell durchschnittlich5.949 Euro pro Quadratmeter. Die Hansestadt weist damit weiterhin das höchstePreisniveau im Norden auf. Bremen verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von8,5 Prozent auf 3.148 Euro und zählt damit zu den dynamischsten WohnungsmärktenNorddeutschlands. Das liegt auch am vergleichsweise niedrigen Preisniveau derStadt, die somit trotz gestiegener Zinsen für viele Käufer attraktiv bleibt.