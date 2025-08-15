Ihre wichtigsten Termine
Heute: Börse in Italien geschlossen sowie frische US-Konjunkturdaten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
China: Einzelhandelsumsatz 7/25
China: Industrieproduktion 7/25
01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 6/25
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 7/25
12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 7/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 Uhr, USA: Empire State MfG Bericht 8/25
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 7/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 7/25
15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 7/25
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 6/25
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)
Hinweis
Italien: Feiertag, Börse geschlossen
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 15.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) 01:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:00 USA Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr) 16:00 USA Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher 21:30 USA Trump-Putin Treffen
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18.08. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|18.08. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin