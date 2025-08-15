    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortum AktievorwärtsNachrichten zu Fortum

    Ihre wichtigsten Termine

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute: Börse in Italien geschlossen sowie frische US-Konjunkturdaten!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Börse in Italien geschlossen sowie frische US-Konjunkturdaten!

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q2-Zahlen

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fortum OYJ!
    Long
    13,72€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 7,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,69€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 6,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    China: Einzelhandelsumsatz 7/25
    China: Industrieproduktion 7/25
    01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 6/25 (endgültig)
    06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 6/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 7/25
    12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 7/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 7/25
    14:30 Uhr, USA: Empire State MfG Bericht 8/25
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 7/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 7/25
    15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 7/25
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 6/25
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab)

    Hinweis
    Italien: Feiertag, Börse geschlossen

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 15.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr)
    01:50JapanJPNGross Domestic Product (QoQ)
    01:50JapanJPNBruttoinlandsprodukt annualisiert
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze (Monat)
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSANY Empire-State-Produktionsindex
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    16:00USAUSAUni-Michigan: Verbrauchervertrauen
    16:00USAUSAUni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
    16:00USAUSAUni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
    16:00USAUSAUni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
    21:30USAUSATrump-Putin Treffen
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18.08. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    18.08. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    19.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Heute: Börse in Italien geschlossen sowie frische US-Konjunkturdaten! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.