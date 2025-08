JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem die Schwäche des Auto- und Industriezulieferers im Bereich Bearings & Industrial hervor. Über den Zufluss freier Barmittel äußerte er sich positiv./rob/ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:43 / BST