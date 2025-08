Mehr Beratung gewünscht / Repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO)

Köln (ots) -



- Mehr als die Hälfte Geschiedener wünscht rückblickend bessere finanzielle

Beratung

- Über die Hälfte der Verheirateten fühlen sich nicht ausreichend informiert

- Anwälte und Steuerberater sind die beliebtesten Anlaufstellen



Über die Hälfte der Geschiedenen in Deutschland fühlt sich rückblickend nicht

gut über die finanziellen Aspekte ihrer Scheidung beraten. Das ist das Ergebnis

einer repräsentativen Civey-Befragung, die der Lebensversicherer Canada Life im

Juli 2025 unter 2500 Verheirateten und 2000 Geschiedenen in Auftrag gegeben hat.

Die Antworten legen nahe, dass es beim Thema Scheidung und Ausgleich von

Rentenansprüchen große Wissensdefizite unter Verheirateten gibt. Möglicherweise

auch deshalb, weil Versicherungsmakler- und Berater laut der Umfrage nur selten

zu Rate gezogen werden.





Rückblickend bessere Beratung gewünschtFinanzielle Aspekte sind oft der Hauptgrund für Unmut und Streit bei einerScheidung. Professioneller Rat ist essenziell. Unter den Geschiedenen ist eineseindeutig: Mit 51,6% fühlt sich jeder Zweite rückblickend nicht gut über diefinanziellen Aspekte der eigenen Scheidung beraten. Lediglich 30,3% derBefragten sind im Nachhinein zufrieden mit der erhaltenen Beratung während derScheidung. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass mit 53,5% der BefragtenFrauen tendenziell unzufriedener sind als Männer (48,5%). Gerade im Hinblick aufdie Gender-Pension-Gap zeigt sich hier eine Beratungslücke, die sich negativ aufdie finanzielle Sicherheit von Frauen auswirkt.Über die Hälfte der Verheirateten fühlten sich nicht ausreichend informiertAuch unter Verheirateten in Deutschland zeigt sich die Informationslücke: überdie Hälfte von ihnen fühlt sich unzureichend informiert, wenn es um das ThemaScheidung und den Ausgleich von Rentenansprüchen geht (54,1%). Im Gegensatz dazuschätzt nur ein Drittel (33,1%) den eigenen Wissenstand als ausreichend ein.Bemerkenswert ist, dass das Gefühl unzureichend informiert zu sein vor Allem inder Altersgruppe 40-49 Jahre weit verbreitet ist: hier sind es 67,9%. Auch dieAltersgruppe 50-64 Jahre liegt mit 57% etwas über dem Durchschnitt, bei den30-39-Jährigen sind es 54,7%, bei den Über-65-Jährigen 50,8%. Lediglich in derAltersgruppe 18-29 fühlen sich fast gleich viele Befragte gut informiert (30,4%)und nicht gut informiert (29,9%).Häufigste Berater in dieser Situation: AnwälteAnwälte sind die bevorzugten Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich zu denfinanziellen Aspekten einer Scheidung beraten zu lassen. Unter den Verheirateten