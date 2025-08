Wirtschaftslage und Handwerkermangel dämpfen Sanierungsvorhaben (FOTO)

Berlin (ots) - Deutsche Eigentümer:innen sanieren ihre Immobilien überwiegend

mit kleinen Budgets und aus eigener Tasche. Wirtschaftliche Unsicherheit und

Handwerkermangel bremsen größere Investitionen. Auch wünschen sich viele eine

bessere Übersicht der Förderungsmöglichkeiten. Das zeigen die Ergebnisse einer

repräsentativen Umfrage im Auftrag von ImmoScout24.



- 47 Prozent der Eigentümer:innen wollen in den kommenden zwei Jahren ihre

Immobilie sanieren.

- Wirtschaftslage dämpft Budgetpläne: 70 Prozent planen mit unter 30.000 Euro -

aber nur 61 Prozent der Befragten bleiben in diesem Rahmen.

- Eigenkapital dominiert: 48 Prozent finanzieren hauptsächlich mit Eigenkapital

- 8 Prozent nutzen keinerlei staatliche Förderung.

- Frauen priorisieren Notwendigkeiten und Komfort - Männer treiben

Energieeinsparung und Wertsteigerung an.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Scout24 AG - Plattformanbieter geht an die Börse Scout24 -0,08 % Aktie 5 Aufrufe heute BörsenBot 04.06.25, 15:00

Wer eine Immobilie besitzt, muss sie in Schuss halten. So planen auch 47 Prozentder Eigentümer:innen, in den kommenden zwei Jahren eine Sanierung. Vor allemMenschen unter 40 Jahren haben solche Pläne. Das ergab eine repräsentativeUmfrage von Goldberger Market Analytics im Auftrag von ImmoScout24."Wer in Deutschland sanieren will, ist oft auf das eigene Sparbuch angewiesen.Viele finden den Weg zu den Förderprogrammen nicht. Entsprechend wünscht sichfast die Hälfte bessere Förder-Informationen", erklärt Christoph Barniske,Geschäftsführer von Energieausweis48. "Gleichzeitig bremsen wirtschaftlicheUnsicherheit und Handwerkermangel viele Sanierungsvorhaben."Wirtschaftslage und Realität dämpfen BudgetpläneBei der Budgetplanung entsteht häufig eine Kluft zwischen Planung und Realität:70 Prozent der Sanierungswilligen rechnen mit Kosten unter 30.000 Euro, aber nur61 Prozent derjenigen, die in den vergangenen fünf Jahren saniert haben, bliebentatsächlich in diesem Rahmen.Die Realität holt viele ein: Bei mehr als einem Viertel (26 Prozent) erhöhtesich das ursprünglich geplante Budget leicht, bei jeder zehnten Sanierung (11Prozent) sogar deutlich. Ein weiteres Viertel (24 Prozent) musste das Budgetkürzen, 8 Prozent verschoben ihr Vorhaben aus Kostengründen komplett.Grund dafür ist oft die wirtschaftliche Unsicherheit: 47 Prozent derEigentümer:innen geben an, dass die aktuelle Wirtschaftslage ihrSanierungsbudget beeinflusst. Besonders betroffen sind jüngere Eigentümer:innenunter 40 Jahren.Handwerkermangel bremst SanierungsvorhabenEin weiteres Hindernis zeigt sich beim Handwerkermangel: 36 Prozent derEigentümer:innen finden es schwierig bis sehr schwierig, geeigneteHandwerker:innen zu finden. Trotzdem setzen 64 Prozent auf professionelle