Schaeffler arbeitet an Einstieg in Rüstungsindustrie Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler prüft, ob sich ein größerer Einstieg in die Rüstungsindustrie lohnen könnte. "Wir sind dabei, neue Wachstumsfelder aufzubauen - es geht dabei vor allem um Humanoide und Verteidigung. Daran wird …