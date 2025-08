Klimawandel am Bau So funktioniert Hitzeschutz bei der PORR Ab dem 1. Januar 2026 tritt in Österreich eine verbindliche Hitzeschutzverordnung in Kraft. Arbeitgeber müssen dann bei einer Hitzewarnstufe ab 30 °C einen schriftlichen Hitzeschutzplan vorlegen, der auf Baustellen, in Arbeitsstätten und bei …