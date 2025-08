UBS stuft IAG Pence auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 285 auf 350 Pence angehoben. Auch wenn er die IAG als beste europäische Langstrecken-Fluggesellschaft ansehe, was auch das erste Halbjahr belege, sehe er Abwärtsrisiken, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er befürchtet eine Verlangsamung des Gewinnwachstums oder gar eine Umkehr. Dabei verweist der Experte auf die Renditeentwicklung der Nordatlantik-Strecke, das wirtschaftliche Umfeld in Großbritannien sowie Änderungen im Avios-Treueprogramm mit möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 4,321EUR auf Tradegate (06. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,5

Kursziel alt: 2,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A