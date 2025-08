Zalando - Aktie verliert deutlich - 06.08.2025

Die Zalando Aktie notiert aktuell bei 23,620€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -12,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,380 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Zalando mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -23,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -7,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zalando -23,80 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,73 % 1 Monat -12,02 % 3 Monate -23,16 % 1 Jahr +12,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Zalando Aktie, die von einigen Nutzern als langfristig riskant eingeschätzt wird. Analystenbewertungen werden kritisiert, da sie nicht mit dem aktuellen Kursverlauf übereinstimmen. Enttäuschung herrscht über die Wachstumsstrategie von Zalando, insbesondere durch die Integration von 'About You', die nicht den erwarteten Effekt hat. Trotz positiver Geschäftszahlen ist der Aktienkurs unerwartet gefallen, was bei Investoren für Verwirrung sorgt. Einige Mitglieder sind der Meinung, dass Geduld sich auszahlen wird, trotz der aktuellen Marktschwankungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,27 Mrd.EUR wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seinen von neuen Ukraine-Hoffnungen getragenen Anfangsschwung nicht halten können. Der Dax kam im frühen Handel bis auf wenige Punkte an die Marke von 24.000 Zählern heran, bröckelte am Vormittag aber ab und …

Nach kräftigen Kursgewinne zum Handelsauftakt haben die Aktien von Zalando am Mittwoch ins Minus gedreht. Mit einem Abschlag von gut fünf Prozent auf knapp 24 Euro zählten sie zu den schwächsten Titeln in einem leicht steigenden Leitindex Dax . Zur …

Zwar legt der Moderiese bei Umsatz und Gewinn zu, doch die Aktie crasht am Mittwoch zweistellig. Analysten rechnen nach der Übernahme von About You nicht mit einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.