Durchwachsene Entwicklung - Berichtssaison mit Licht und Schatten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte Europas haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag zwar 0,31 Prozent auf 5.266,13 Punkte, doch außerhalb des Euroraums kam es teilweise zu Verlusten. Während der britische FTSE 100 um 0,18 Prozent auf 9.159,19 Zähler stieg, sank der Schweizer SMI um 0,84 Prozent auf 11.759,56 Punkte.

Der US-Zollstreit ist in der Schweiz weiter Thema. 39 Prozent auf Schweizer Importe hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt angeordnet. "Der Wohlstand aller ist in Gefahr", warnte der Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem. Die Zölle zahlten zwar die Importeure und US-Verbraucher, aber damit werde "Made in Switzerland" so teuer, dass Bestellungen einbrechen dürften, fürchtet die Wirtschaft. Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz.