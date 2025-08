Gut 120 Messen voraus - Zweites Messehalbjahr in Sicht

Berlin (ots) -



- Gamescom und Caravan-Salon beenden Sommerpause in Messedeutschland

- Knapp 200 Messen des ersten Halbjahres mit Zuwachs

- Trotz angespannter Wirtschaftslage bleiben Messeveranstalter zuversichtlich



Der Messeplatz Deutschland startet nach einer Verschnaufpause in das zweite

Messehalbjahr. Wenigstens 117 Messen stehen auf dem Plan - angeführt von den

weltgrößten Messen für interaktive Spiele, der Gamescom (20. bis 24. August) in

Köln, und für Reisemobile, dem Caravan Salon (29. August bis 7. September) in

Düsseldorf. Stärkster Monat des zweiten Halbjahres wird der November mit mehr

als 40 Messen in nur 30 Tagen. Stärkster Tag des ganzen Jahres wird der 8.

November werden, wenn zeitgleich wenigstens 17 Messen laufen. Stand heute finden

309 Messen im gesamten Jahr statt - mehr als ein Dutzend davon sind

Neuveranstaltungen.







Kennzahlen verglichen mit den jeweiligen Vorveranstaltungen. Das zeigen erste

Hochrechnungen des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA. So legte die

Zahl der ausstellenden Unternehmen um fast ein Prozent zu (über 116.000), die

der Besucherinnen und Besucher um mehr als drei Prozent (fast 7,2 Millionen) und

die vermietete Standfläche um fast zwei Prozent (mehr als 4,2 Millionen

Quadratmeter). Branchenmessen im Bereich Sicherheit und Katastrophenschutz, der

Medizintechnik sowie im Bausektor haben sich besonders positiv entwickelt.



- Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft

AUMA: "Viel Nachholbedarf aus der Corona-Zeit scheint gedeckt. Und doch ist es

höchst bemerkenswert, dass wir am Messeplatz Deutschland trotz unsicherer

Wirtschaftslage weltweit, vor allem aber hierzulande, positive Kennzahlen

verzeichnen können. Das zeigt die herausragende Bedeutung unseres weltweit

führenden Messeplatzes. Darauf kann der Wirtschaftsstandort Deutschland sehr

stolz sein."



Trotz angespannter Wirtschaftslage blicken deutsche Messeveranstalter

mehrheitlich zuversichtlich nach vorn: 50 Prozent bewerten ihre

Geschäftsaussichten optimistischer als im Vorjahr, zeigt der neue

AUMA-Veranstalter-Ausblick 2025/2026. Die Befragung, die im September

veröffentlicht wird, zeigt auch, dass sich die Messeveranstalter mit einem

deutlichen Wandel der Erwartungen konfrontiert sehen: Besucherinnen und Besucher

fordern mehr Erlebnis, Vernetzung und Personalisierung, während ausstellende

Unternehmen vor allem auf messbaren Erfolg, digitale Services und mehr Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die 192 Messen des ersten Halbjahres zeigen einen leichten Zuwachs bei wichtigenKennzahlen verglichen mit den jeweiligen Vorveranstaltungen. Das zeigen ersteHochrechnungen des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA. So legte dieZahl der ausstellenden Unternehmen um fast ein Prozent zu (über 116.000), dieder Besucherinnen und Besucher um mehr als drei Prozent (fast 7,2 Millionen) unddie vermietete Standfläche um fast zwei Prozent (mehr als 4,2 MillionenQuadratmeter). Branchenmessen im Bereich Sicherheit und Katastrophenschutz, derMedizintechnik sowie im Bausektor haben sich besonders positiv entwickelt.- Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen MessewirtschaftAUMA: "Viel Nachholbedarf aus der Corona-Zeit scheint gedeckt. Und doch ist eshöchst bemerkenswert, dass wir am Messeplatz Deutschland trotz unsichererWirtschaftslage weltweit, vor allem aber hierzulande, positive Kennzahlenverzeichnen können. Das zeigt die herausragende Bedeutung unseres weltweitführenden Messeplatzes. Darauf kann der Wirtschaftsstandort Deutschland sehrstolz sein."Trotz angespannter Wirtschaftslage blicken deutsche Messeveranstaltermehrheitlich zuversichtlich nach vorn: 50 Prozent bewerten ihreGeschäftsaussichten optimistischer als im Vorjahr, zeigt der neueAUMA-Veranstalter-Ausblick 2025/2026. Die Befragung, die im Septemberveröffentlicht wird, zeigt auch, dass sich die Messeveranstalter mit einemdeutlichen Wandel der Erwartungen konfrontiert sehen: Besucherinnen und Besucherfordern mehr Erlebnis, Vernetzung und Personalisierung, während ausstellendeUnternehmen vor allem auf messbaren Erfolg, digitale Services und mehr