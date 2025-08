HYLENR schließt Pre-Series A-Finanzierung für Kommerzialisierung von Niedrigenergie-Kernreaktionssystemen ab

HYDERABAD, Indien, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- HYLENR, ein Startup-Unternehmen für saubere Energie, das patentierte Niedrigenergie-Kernreaktionen (LENR) nutzt, um skalierbare, kohlenstofffreie Wärmeenergiesysteme für die industrielle Wärme- und Stromerzeugung zu entwickeln, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer strategischen Pre-Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 3,0 Millionen USD bekannt, um die Produktkommerzialisierung zu beschleunigen.

Angeführt wurde die Runde von Valour Capital und Chhattisgarh Investments Limited, Frühphaseninvestoren mit Schwerpunkt auf Deep-Tech-/Energiewandlungstechnologien. Auch die Einzelinvestoren Karthik Sundar Iyer und Anant Sarda nahmen teil. PwC beriet das Unternehmen bei der Transaktion, während Samvad Partners als Rechtsberater fungierte.

Die neue Kapitalspritze ermöglicht es HYLENR, im Eiltempo von der Pilotphase zur Markteinführung überzugehen. Dies ist ein Zeichen für das wachsende Vertrauen der Investoren in LENR als Alternative zu fossilen Brennstoffen und für das steigende Interesse an der bahnbrechenden Wärmeenergieverstärkung und den skalierbaren kommerziellen Systemen.

Karan Goshar, Partner bei Valour Capital, kommentierte: "Die LENR-Technologie von HYLENR ist bahnbrechend; sie stellt einen Sprung nach vorn dar, indem sie die Art und Weise, wie die Welt die industrielle Wärme- und Energieerzeugung angeht, neu definiert. Was uns am meisten begeistert, ist die Skalierbarkeit und das Sicherheitsprofil ihrer Systeme, gepaart mit der perfekten Mischung aus technologischem und unternehmerischem Know-how innerhalb des Teams, das HYLENR in die Lage versetzt, eine Schlüsselrolle bei der globalen Energiewende zu spielen. Wir freuen uns sehr, ein Team zu unterstützen, das eine transformative Technologie entwickelt.

"Wir glauben, dass LENR das Potenzial hat, die sicherste und energieeffizienteste Technologie zur Wärme- und Stromerzeugung der Zukunft zu sein", sagte Siddhartha Durairajan, Vorsitzender und Geschäftsführer von HYLENR. Und weiter: "Unsere jüngsten Laborergebnisse zeigen beispiellose Energiegewinnraten, und diese Runde gibt uns den nötigen Schwung, um uns auf unsere Produkt-Roadmap zu konzentrieren. Wir haben mit ersten Proof-of-Concept-Tests begonnen, und mehrere staatliche Stellen und große Unternehmen zeigen Interesse an unseren LENR-Systemen. Die nächste Phase wird sich auf die Ausweitung der Produktion und die globale Expansion konzentrieren.