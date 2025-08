Opendoor Technologies - Aktie erlebt Kurseinbruch -17,26 % - 06.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Opendoor Technologies Aktie. Mit einer Performance von -17,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Opendoor Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +153,42 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um -3,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +213,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +7,92 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,05 % 1 Monat +213,70 % 3 Monate +153,42 % 1 Jahr +2,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Lage von Opendoor Technologies, die durch den schwachen Immobilienmarkt in den USA und politische Unsicherheiten geprägt ist. Die Diskussion dreht sich auch um die Erwartung positiver EBITDA-Zahlen im aktuellen Quartal, was durch Maßnahmen des Unternehmens unterstützt wird. Opendoor hat die Nasdaq-Mindestgebotspreisanforderung erfüllt, was zur Absage einer geplanten Hauptversammlung führte. Ein gestiegenes Handelsvolumen und die Absage einer Aktienzusammenlegung werden als positiv für die Kursentwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 729 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. wert.

Die Aktie des Home-Improvement-Unternehmens Opendoor entwickelte sich zuletzt zum Meme-Stock. Der Hype dürfte nach enttäuschenden Quartalszahlen vorbei sein.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.