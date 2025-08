Chesapeake Gold beschließt einen Aktienoptionsplan mit festen Obergrenzen

Vancouver, British Columbia (6. August 2025) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) („Chesapeake” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass es einen Aktienoptionsplan mit einer festen Obergrenze von 10 % (der „fixierten Plan”) beschlossen hat, der den bisherigen Aktienoptionsplan mit einer rollierenden Obergrenze von 10 % (der „bisherige Plan”) ersetzt. Alle im Rahmen des bisherigen Plans gewährten und noch ausstehenden Optionen bleiben weiterhin gültig und unterliegen den Bedingungen des nun fixierten Plans. Gemäß den Bedingungen des fixierten Plans kann das Unternehmen bis zu 7.209.338 Stammaktien des Unternehmens durch die Ausübung ausstehender Optionen ausgeben, die im Rahmen des festen Plans an berechtigte Personen gewährt wurden (einschließlich Optionen, die im Rahmen des früheren Plans gewährt wurden). Der fixierte Plan unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Für weitere Informationen über Chesapeake, seine Projekte Metates und Lucy oder die firmeneigene Technologie der oxidativen Laugung besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Chesapeake

Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt („Metates“) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika[i] mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel „Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I“ vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 22. Februar 2023.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Mexico’s biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Publiziert am Donnerstag, dem 24. November 2020.

Die Chesapeake Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 1,140EUR auf Tradegate (05. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.