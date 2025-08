WARBURG RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Konsumgüterherstellers sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum sollte sich dank neuer Produkte im zweiten Halbjahr aber beschleunigen. Basierend auf der Erwartung eines verbesserten Nachrichtenflusses und einer attraktiven Bewertung der Aktien behält der Experte seine Kaufempfehlung bei./rob/mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,12 % und einem Kurs von 93,92EUR auf Tradegate (06. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A