Der große Spätsommer-Pullback naht – so tief kann es gehen

Anleger an der Wall Street sollen sich auf einen Kursrückgang einstellen – davor warnen mehrere führende Strategen großer Investmenthäuser. Die Analysten von Morgan Stanley, Evercore ISI und der Deutschen Bank sehen kurzfristig hohe Risiken: Steigende Zölle, schwächelnde Konjunkturdaten und die typische Spätsommerflaute könnten den S&P 500 kräftig durchschütteln.

Die Warnungen treffen auf ein zunehmend fragiles Umfeld. Die US-Inflation zieht wieder an, das Jobwachstum schwächt sich ab und die Konsumausgaben gehen zurück. Zugleich sorgt Donald Trumps aggressive Zollpolitik für zusätzlichen Druck. Neue Abgaben auf Pharma, Chips und Importe aus Indien könnten nicht nur die Lieferketten treffen, sondern auch die globale Konjunktur weiter abkühlen.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Zugleich tritt der US-Aktienmarkt in die historisch schwächste Phase des Jahres ein: Laut Bloomberg schnitt der S&P 500 im August und September in den vergangenen drei Jahrzehnten im Schnitt mit einem Minus von 0,7 Prozent ab – deutlich schwächer als in den übrigen Monaten.

Trotz aller Crash-Gefahr bleibt die Kernbotschaft der Strategen: Wer starke Nerven hat, sollte einen Rücksetzer zum Einstieg nutzen. "Wir sind Käufer von Kursrückgängen", betont Wilson. Emanuel empfiehlt Anlegern, sich auf Qualitätswerte zu konzentrieren – insbesondere auf Firmen mit KI-Fantasie. Auch die Deutsche Bank sieht mittelfristig Potenzial: Rückgänge von 5 Prozent oder mehr gebe es alle drei bis vier Monate – und oft folge eine Erholung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6660,87 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!