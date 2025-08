Bankenfachverband fordert Eins-zu-eins-Umsetzung und Stärkung digitaler Prozesse

Berlin (ots) - Der Bankenfachverband begrüßt den vom Bundesministerium der

Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Referentenentwurf zur Umsetzung der

EU-Verbraucherkreditrichtlinie, spricht sich zugleich aber klar für eine

Eins-zu-eins-Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht aus. Abweichende

nationale Sonderregelungen würden die Zielsetzung der Richtlinie, nämlich die

Vereinheitlichung des europäischen Kreditmarkts, unterlaufen und zu zusätzlicher

Komplexität führen.



Die geplante Abschaffung des Schriftformerfordernisses für

Allgemein-Verbraucherdarlehen zugunsten einer digitalfreundlichen Textform ist

aus Sicht des Verbandes ein zentraler Schritt zur Förderung eines modernen,

verbrauchernahen Kreditmarkts. "Verbraucher können heute nahezu jedes Konsumgut

- vom Auto über Möbel bis zur Waschmaschine - online kaufen, Versicherungen

digital abschließen und Wertpapiere per App handeln, alles ohne eine

eigenhändige Unterschrift", erklärt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes. "Dass ausgerechnet für den Abschluss eines

Verbraucherkredites noch immer das Schriftformerfordernis gilt, ist

anachronistisch. Denn gerade im Verbraucherkreditrecht sind seit langem weitere

Instrumente etabliert, die dem Verbraucher einen deutlich wirksameren

Übereilungsschutz bieten. Die geplante Umstellung auf die Textform wird digitale

Kreditprozesse weiter erleichtern."





Zur Förderung durchgehender digitalisierter Prozesse greift die Einführung der

digitalfreundlicheren Textform allerdings zu kurz. "Um wirklich vollständig

medienbruchfreie digitale Kundenannahme- und Geschäftsprozesse beim

Kreditabschluss zu ermöglichen, ist eine gesetzliche Aufwertung digitaler

Identifizierungsverfahren unumgänglich", so Loa weiter.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die im Entwurf vorgesehene Befristung des

Widerrufsrechts auf maximal zwölf Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss. Diese

Regelung schafft mehr Rechts- und Vertragssicherheit und bringt das

Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehen in Einklang mit anderen

Verbraucherverträgen. "Der Zweck des Widerrufsrechts - ein Übereilungsschutz des

Verbrauchers - ist nach über einem Jahr mehr als erfüllt", betont Loa.



Die Umsetzung der Richtlinie fällt in eine Zeit umfassender

Transformationsprozesse im Finanzsektor. Ein moderner, digital ausgerichteter

Rechtsrahmen ist daher nicht nur regulatorisch erforderlich, sondern

wirtschaftlich geboten.



