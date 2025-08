Dax gibt Gewinne wieder ab - Quartalsergebnisse im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem positiven Start in den Handelstag am Mittag nur noch knapp im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.875 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Gewinner stand die Deutsche Bank, gefolgt von Porsche und Vonovia. Einen massiven Einbruch verzeichnete hingegen Beiersdorf, der Hersteller für Kosmetikprodukte hatte zuletzt seine Jahresprognose gesenkt. Aber auch Zalando und Bayer zeigten deutliche Verluste.





