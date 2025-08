BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Deepa Venkateswaran verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf das in Großbritannien anstehende Auktionsverfahren für erneuerbare Energien. Es handele sich wohl um die bislang wichtigste derartige Auktion mit existenziellen Auswirkungen auf die Ziele des Vereinigten Königreichs für saubere Energie bis 2030. Die Auktion werde auch als wichtiger Gradmesser für die Stärke des politischen Willens in Europa zur Energiewende dienen. RWE zähle zu den Unternehmen, die am meisten von einem günstigen Ausgang der Auktion profitieren sollten./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 36,60EUR auf Tradegate (06. August 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.