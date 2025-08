Kupfer stoppt Absturz vorerst. Droht Kupferpreis dennoch nächster Crash?

Kupferpreis bricht massiv ein

Die Ankündigung des US-Präsidenten, ab 1. August Importzölle auf Kupfer zu erheben, ließ den Preis für das Industriemetall an der COMEX vor einigen Wochen förmlich explodieren. Die Situation drohte vollends zu eskalieren, können die USA doch nur etwa die Hälfte des eigenen Bedarfs aus eigener Produktion decken. Die Kupferlager wurden in Erwartung der Zölle bis unter die Decke (und wohl auch darüber hinaus) vollgepackt. Unmittelbar vor Eintritt der Zölle wurden Details zu den betroffenen Produktkategorien bekannt. Im Endeffekt war alles halb so schlimm. Der Kupferpreis an der COMEX brach daraufhin heftig ein. Die dramatischen Entwicklungen wurden in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle ausführlich thematisiert.

