250-Prozent-Zölle: Jetzt knallt’s bei Pharma, Chips & Indiens Öl-Deals

Donald Trump treibt seine Zolloffensive weiter voran und kündigte am Dienstag an, dass neue Abgaben auf Importe von Halbleitern und Pharmaprodukten "innerhalb der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben würden. Besonders die Pharmaindustrie soll langfristig unter Druck geraten: "Wir werden zunächst geringe Zölle auf Arzneimittel erheben, aber in einem Jahr – maximal in anderthalb Jahren – werden sie auf 150 Prozent und dann auf 250 Prozent steigen, weil wir wollen, dass Arzneimittel in unserem Land hergestellt werden", erklärte er bei CNBC.

Neben Pharma und Chips verschärft Trump nun auch den Kurs gegen Indien. "Wir haben uns auf 25 Prozent geeinigt, aber ich denke, ich werde diesen Satz in den nächsten 24 Stunden noch deutlich erhöhen, weil sie russisches Öl kaufen. Sie heizen die Kriegsmaschinerie an. Und wenn sie das tun, werde ich nicht glücklich sein", so Trump. Länder, die Energie aus Russland beziehen, sollen künftig deutlich höhere Zölle zahlen.