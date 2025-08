ProSiebenSat.1 empfiehlt Annahme der Kaufofferte von Berlusconi

zockerfred schrieb 04.08.25, 17:58

Du hast keine Ahnung . Ich habe 2 mal richtig Asche gemacht. Mit Knock-out Optionsscheinen, daher verstehe ich nicht, dass du ständig schreibst ich sei nicht dabei gewesen. Aber von dir kommt ja auch sonst nichts. Ich weiß doch nicht ob das Ding aus irgend einem Grund in 2 Wochen bei 13 Euro steht . Woher sollte ich?



Für mich gibt es aber 2 Szenarien für eine Bewertung. Einmal das operative Geschäft und da glaube ich, sind wir mittlerweile eindeutig überbewertet.



Auch wenn Flaconi jetzt Umsatz bringt, es scheint ja nicht relevant zum Ergebnis beizutragen, das selbe ist mit Joyn. Wächst, aber wo ist der signifikante Beitrag zum Ergebnis ? Die Werbeflaute hält an, Schulden sind nicht signifikant zurück gegangen und belasten den Konzern enorm. Es findet also derzeit 0 Wachstum statt. Was für ein KGV ist demnach aus eurer Sicht gerechtfertigt? EV/Ebitda liegt weit über dem europäischen Mediensektor.



Und dann gibt es die andere Bewertung. Die von ProSieben als Übernahmespekulationen und Ziel. Wer glaubt dass irgend jemand auf den jetzigen Preis noch einen Premium zahlt muss dabei bleiben. Vielleicht blufft PPF ja auch und erhöht in 2 Wochen.



Nur wenn ich mir die Übernahme von MFE in Spanien anschaue, dann war das ein langwieriger sich über Jahre hinziehender Prozess. Derzeit hat MFE wahrscheinlich so 38 - 40% nach der Frist und PPF so um die 17%.

Jeder kann jetzt nochmals abwarten ind schauen wie sich ProSieben entwickelt, kann das Randgeschäft verkauft werden, wie entwickelt sich Joyn ..



Ich glaube nicht das es schnell geht ..