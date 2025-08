UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein verlangsamtes Wachstum der Stromnachfrage in der EU im …