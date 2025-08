Bitcoin ETFs verzeichnen vierten Tag in Folge Milliardenabflüsse!

Die Stimmung am Kryptomarkt kippt: Zum vierten Mal in Folge haben Anleger signifikant Kapital aus US-gelisteten Bitcoin-ETFs abgezogen. Insgesamt beliefen sich die Nettoabflüsse am Dienstag auf 196 Millionen US-Dollar.

Die anhaltenden Kapitalabflüsse fallen in eine Zeit, in der Ängste vor einer möglichen Stagflation in den USA zunehmend an den Märkten spürbar werden. Der Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 114.070 US-Dollar – ein Rückgang von 0,42 Prozent zum Vortag und 3,38 Prozent auf Wochensicht (Stand: 11:30 Uhr MESZ). Damit setzt sich die jüngste Schwächephase fort, nachdem BTC vergangene Woche noch deutlich über der Marke von 118.000 US-Dollar gehandelt wurde.