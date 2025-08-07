Von der Vision zur Realität: Rasantes Wachstum des Flugtaxi-Marktes

Flugtaxis gelten als eine der vielversprechendsten Innovationen in der Mobilitätsbranche. Diese elektrisch angetriebenen Luftfahrezeuge (eVOTLs, electric Vertical Take-Off and Landing) starten und landen senkrecht. Das macht sie insbesondere für urbane Räume attaktiv. Diese Vehikel könnten eine schnelle, emissionsarme und effiziente Alternative zum herkömmlichen Straßenverkehr werden.

Der Markt für Flugtaxis hat erhebliches Wachstumspotential. Bis 2028 wird das Marktvolumen voraussichtlich auf etwa 23 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von über 20%. Diese Entwicklung hängt mit der zunehmenden Urbanisierung, größeren Verkehrsstaus und dem wachsenden Interesse an umweltfreundlichen Transportlösungen zusammen.

