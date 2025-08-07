    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Im Fokus: Flugtaxi-Aktien

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von der Vision zur Realität: Rasantes Wachstum des Flugtaxi-Marktes

    Flugtaxis gelten als eine der vielversprechendsten Innovationen in der Mobilitätsbranche.

    Flugtaxis gelten als eine der vielversprechendsten Innovationen in der Mobilitätsbranche. Diese elektrisch angetriebenen Luftfahrezeuge (eVOTLs, electric Vertical Take-Off and Landing) starten und landen senkrecht. Das macht sie insbesondere für urbane Räume attaktiv. Diese Vehikel könnten eine schnelle, emissionsarme und effiziente Alternative zum herkömmlichen Straßenverkehr werden. 

    Der  Markt für Flugtaxis hat erhebliches Wachstumspotential. Bis 2028 wird das Marktvolumen voraussichtlich auf etwa 23 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von über 20%. Diese Entwicklung hängt mit der zunehmenden Urbanisierung, größeren Verkehrsstaus und dem wachsenden Interesse an umweltfreundlichen Transportlösungen zusammen. 

    Mehr News und Infomationen finden sie unter  FUCHSBRIEFE: Übersicht | LinkedIn




    Autor
    FUCHS-Kapital
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von FUCHS-Kapital
    Im Fokus: Flugtaxi-Aktien Von der Vision zur Realität: Rasantes Wachstum des Flugtaxi-Marktes Flugtaxis könnten die Zukunft der urbanen Mobilität revolutionieren. Diese elektrisch betriebenen Luftfahrzeuge bieten eine schnelle, emissionsarme Alternative zum Straßenverkehr und sind besonders in Städten attraktiv. Mit einem erwarteten Marktvolumen von 23 Milliarden US-Dollar bis 2028 und einer jährlichen Wachstumsrate von über 20% hat die Branche gute Perspektiven. Davon können auch Anleger profitieren.