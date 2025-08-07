Joby Aviation: Pionier in der eVOTL-Technologie plant Start in Dubai

Das Fluggerät kann vertikal starten und landen und im Horizontalflug Geschwindigkeiten von bis zu ca.320 km/h erreichen. Die Reichweite liegt bei rund 180 Kilometern. Der S4 nutzt verteilte elektrische Antriebssysteme (Distributed Electric Propulsion) mit sechs kippbaren Propellern an Tragflächen und Leitwerk. Das Ergebnis: ein extrem leiser Betrieb – 100.mal leiser als ein Hubschrauber bei Start und Landung.

Joby Aviation entwickelt eigene eVOTL-Flugzeuge und eine begleitende Luftmobilitäts-Serviceplattform - und macht mit einer interessanten Übernahme auf sich aufmerksam. Das Herzstück des 2009 als Joby Aero gegründeten Unternehmens (Santa Cruz, Kalifornien) ist das Modell S4. Das ist ein elektrisch betriebenes Luftfahrzeug mit einem Piloten und vier Passagieren.

Auftakt des Flugbetriebs in Dubai geplant

Ende April führte Joby eine vollständige Transition von Senkrecht- zu Horizontalflug durch. Das ist ein bedeutender Meilenstein für eVOTL-Flüge. Die Testflotte umfasst fünf S4-Einheiten plus einen Hydrogen-Hybrid-Demonstrator. Seit diesem Jahr fliegen mehrere Piloten regelmäßg Testflüge. Insgesamt wurden bereits über 40.000 Testflugmeilen absolviert.

Joby Aviation verzeichnet bislang keine nennenswerten Umsätze und ist daher auch nicht profitabel. Kommerzielle Flüge in Dubai sind ab Anfang 2026 geplant. Danach will das Unternehmen in den USA – zunächst in New York und Los Angeles – durchstarten. Nötig dafür ist noch die FAA-Zertifizierung.

Helikopter-Geschäft übernommen

Zu Wochenbeginn kündigte Joby die Übernahme des Passagiergeschäfts von Blade Air Mobility an (für 125 Mio. US-Dollar), inklusive Infrastruktur und Kundenstamm in New York und Europa. Blade Air Mobility bietet kommerzielle Hubschrauber- und Wasserflugzeugflüge an. Darüber bietet ist Blade Air Lufttransporte und Logisktik für Krankenhäuser an und ist einer der größten Transporteure menschlicher Organe für Transplantationen.

Der Deal katapultiert Joby Aviation auf ein ganz anderes Level. Das Unternehmen steht kurz vor dem bedeutenden Übergang von der Entwicklungs- in die kommerzielle Phase. Zudem ist das Unternehmen mit technischer Expertise und strategischen Partnerschaften (Toyota, Delta Air, Uber) bereit, als Pionier im urbanen Luftverkehr durchzustarten.

Solide Bilanz, Aktie mit Potenzial

Der Fokus auf Sicherheit, Geräuscharmut und nachhaltiger Mobilität machen Joby Aviation zu einen zentralen Akteur um entstehenden eVOTL-Markt. Der Blick in die Bilanz zeigt, dass Joby Aviation solide finanziert ist. Das Unternehmen verfügt über freie Mittel in Höhe von 812,5 Mio. US-Dollar bei langfristigen Schulden von 40,6 Mio. US-Dollar.

Der Kus der Aktie zog nach Bekanntgabe der Blade Air Übernahme deutlich an und kletterte auf ein neues Allzeithoch. Für Strategen ist die Aktie interessant.