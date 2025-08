Papierindustrie blickt auf herausforderndes erstes Halbjahr 2025 zurück

Berlin (ots) - Gesamtproduktionsmenge der deutschen Papier- und

Zellstoffindustrie um 3,1 Prozent geringer als im Vorjahr / Branchenumsatz in

den ersten sechs Monaten mit 7,4 Mrd. Euro rückläufig / Wachsend hingegen das

Verpackungspapiersegment mit einem Produktionsplus von 1,5 Prozent /

Verbandspräsident Hans-Christoph Gallenkamp: "Die effektive Einlösung der

Koalitionsversprechen bei den Energiekosten steht aus. Dabei ist die massive und

dauerhafte Absenkung der Energiekosten für die verlässlichen Rahmenbedingungen

für unsere Industrie von höchster Dringlichkeit."



Im ersten Halbjahr 2025 belief sich die Produktionsmenge von Papier, Karton und

Pappe in Deutschland auf insgesamt 9,6 Millionen Tonnen. Damit lag sie mit 3,1

Prozent deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der mengenmäßig größte

Sortenbereich der Verpackungspapiere verzeichnete im ersten Halbjahr hingegen

eine stabile Entwicklung. Er profitierte vom wachsenden Online-Handel und der

gestiegenen Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen mit einem

Produktionsplus von 1,5 Prozent. Mit 6,4 Mio. Tonnen machen Verpackungspapiere

mittlerweile etwa zwei Drittel der Gesamtproduktion aus.





Technische und Spezialpapiere zeigten konjunkturbedingt eine leicht rückläufigeEntwicklung. Die Produktion verringerte sich dabei auf 731 Tausend Tonnen (- 1,4Prozent). Hintergrund ist dabei auch der internationale Wettbewerb. DieHerstellung von Hygienepapieren ging im Zeitraum Januar bis Juni 2025 um 3,3Prozent zurück und lag bei 675 Tausend Tonnen.Die Produktion im Bereich der Grafischen Papiere war im Zeitraum Januar bis Juni2025 weiter rückläufig und ging um 17 Prozent auf knapp 1,8 Mio. Tonnen zurück.Gründe dafür sind die weiterhin zunehmende Digitalisierung des Medien- undWerbegeschäfts, sowie die Standortschließungen und Stilllegungen vonPapiermaschinen in diesem Produktsegment. Ferner ist der starke Rückgang aufeinen Basiseffekt zurückzuführen: Im ersten Halbjahr 2024 lag dasProduktionsniveau noch merklich höher als im zweiten Halbjahr, was dieprozentuale Veränderung im aktuellen Jahr entsprechend größer erscheinen lässt.Halbjahresumsatz geht gegenüber Vorjahr zurückDie Branche erzielte in den ersten sechs Monaten 2025 einen Umsatz von 7,4Milliarden Euro und liegt damit 2,1 Prozent unter dem Umsatz im ersten Halbjahr2024. Damit setzt sich der Umsatzrückgang aus 2024 in 2025 fort, fällt jedochgeringer aus als der Rückgang beim Absatz. Die Absatzmenge sank im erstenHalbjahr 2025 auf 9,5 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr kam es somit zueinem Rückgang von 3,3 Prozent der Gesamtmenge. Aufgrund der schwachen