BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Marken spielten in der Luftfahrt-Branche durchaus eine Rolle, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorbetrachtung. Sie dienten vor allem als Mechanismen zur Informationsvermittlung und Erwartungssteuerung. Unter den europäischen Fluggesellschaften sei British Airways von IAG derzeit die Marke, die die bedeutendsten Verbesserungen erziele, dank enormer Investitionen in IT und operative Widerstandsfähigkeit. Dies dürfte Chancen für Ertragssteigerungen bieten./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 4,28EUR auf Tradegate (06. August 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,7

Kursziel alt: 4,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m