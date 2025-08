Fast-Food-Riese McDonald's mit starkem Comeback im 2. Quartal

CEO Chris Kempczinski erklärte, dass neue Marketingaktionen und Menüangebote maßgeblich zum Erfolg beigetragen hätten. Der Fast-Food-Riese ging angesichts steigeneder Lebenshaltungskosten besonders auf die Zielgruppe budgetbewusster Kunden ein, unter anderem mit einem 5-Dollar-Menü. Diese Strategie zeigte offenbar Erfolg. Besonders hervorzuheben war der Anstieg der Systemumsätze um 6 Prozent, der durch eine verstärkte Nachfrage in den US-Filialen erzielt wurde.

Die US-Restaurants von McDonald’s verzeichneten ein Plus von 2,5 Prozent bei den vergleichbaren Filialumsätzen. Das war nach zwei schwachen Quartalen der erste Zuwachs und spricht für ein starkes Comeback.

Hier dürfte die Zusammenarbeit mit dem Film "Minecraft" sowie die Einführung der McCrispy Chicken Strips eine wichtige Rolle gespielt haben. Außerdem plant McDonald’s, ab September in mehr als 500 US-Standorten neue Getränke wie Cold Coffees und Craft Sodas zu testen.

Auf internationaler Ebene war das Wachstum noch stärker: In den sogenannten Entwicklungsmarktmärkten, zu denen auch Japan und China gehören, wuchs der Umsatz um 5,6 Prozent. In den internationalen operierten Märkten, wie Großbritannien, Australien und Kanada, stiegen die Umsätze um 4 Prozent, was eine erfolgreiche Rückkehr zu stabilem Wachstum nach schwierigen Quartalen markiert.

An der Börse kamen die Quartalszahlen am Dienstag gut an! Vorbörslich ging es 4 Prozent aufwärts mit der McDonald's-Aktie. Damit steht seit Jahresanfang ein kleines Plus von 3 Prozent in der Performance zu Buche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 267,1EUR auf Tradegate (06. August 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.





