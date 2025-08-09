    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Mehr als 7 Prozent möglich

    565 Aufrufe 565 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX Top 10: Mercedes, Allianz, E.ON – hier winkt die höchste Dividende

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese 10 DAX-Werte überzeugen mit besonders starken Ausschüttungsrenditen. Ein Überblick, welche Aktien aktuell die höchsten Dividenden versprechen.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX-Werte bieten hohe Dividendenrenditen über 7%.
    • Mercedes-Benz führt mit 7,27% Dividendenrendite an.
    • BASF und Volkswagen ebenfalls attraktive Dividendenzahler.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Mehr als 7 Prozent möglich - DAX Top 10: Mercedes, Allianz, E.ON – hier winkt die höchste Dividende
    Foto: Mercedes-Benz

    In Zeiten schwankender Märkte suchen viele Anleger nach einem verlässlichen Einkommensstrom und stoßen dabei auf Dividendenaktien. Besonders im DAX finden sich derzeit attraktive Renditeperlen, die neben stabilen Geschäftsmodellen auch hohe Ausschüttungen bieten.

    Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: In einigen Fällen liegt die Dividendenrendite bei über 7 Prozent. Wir stellen die zehn dividendenstärksten DAX-Titel im Überblick vor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.627,78€
    Basispreis
    16,45
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.920,46€
    Basispreis
    16,80
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mercedes-Benz Group

    Mercedes-Benz Group

    +2,50 %
    +1,94 %
    +2,00 %
    +1,78 %
    -11,36 %
    -14,23 %
    +48,94 %
    -27,92 %
    +169,36 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

    Mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent setzt sich die Mercedes-Benz Group an die Spitze im DAX. Der Premiumhersteller profitiert von stabilen Margen, einem starken Markenportfolio und einer hohen Kapitalrückführung an die Aktionäre. Trotz zyklischer Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen äußerst aktionärsfreundlich.

    BASF

    BASF

    +1,32 %
    +4,49 %
    +8,43 %
    +5,62 %
    +7,91 %
    +1,01 %
    -8,31 %
    -44,92 %
    +83,69 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

    Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen bietet Anlegern derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 6,66 Prozent. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bleibt BASF seinen Investoren treu und hält an einer stabilen Ausschüttungspolitik fest. Für viele gilt die Aktie als solider Langfristwert mit verlässlichem Ertrag.

    Volkswagen (Vz)

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,99 %
    +2,03 %
    +3,70 %
    -3,02 %
    -0,45 %
    -35,12 %
    -30,55 %
    -50,77 %
    +280,20 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Mit 6,46 Prozent Dividendenrendite gehören die Vorzugsaktien von Volkswagen zu den Ertragsperlen im Index. Der niedrige Aktienkurs im Verhältnis zur Dividende macht die Titel insbesondere für Value-Investoren interessant. Gleichzeitig profitieren Anleger indirekt vom laufenden Umbau hin zur Elektromobilität.

    BMW

    BMW Vz.

    +1,13 %
    +4,84 %
    +10,10 %
    +10,33 %
    +7,23 %
    +10,94 %
    +101,35 %
    +20,76 %
    +244,14 %
    ISIN:DE0005190037WKN:519003

    BMW überzeugt nicht nur durch starke operative Ergebnisse, sondern auch durch eine hohe Dividendenrendite von 5,83 Prozent. Der Konzern zeigt sich stabil aufgestellt und bewahrt eine hohe Ausschüttungsquote – ein klarer Pluspunkt für renditeorientierte Anleger.

    Porsche Holding SE

    Porsche Holding SE

    +1,87 %
    +0,97 %
    +5,25 %
    -3,59 %
    -8,55 %
    -51,40 %
    -32,73 %
    -50,17 %
    -25,12 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003

    Die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE, die maßgeblich an Volkswagen beteiligt ist, bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,22 Prozent. Die starke Verknüpfung mit dem VW-Konzern und die Beteiligungsstruktur machen die Aktie zu einer spannenden Alternative für Dividendenfans mit Interesse am Automobilsektor.

    Allianz

    Allianz

    -0,27 %
    +5,30 %
    +4,07 %
    -3,07 %
    +43,77 %
    +103,53 %
    +102,64 %
    +134,99 %
    +298,47 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    Der Versicherungskonzern Allianz bleibt ein Fels in der Brandung – auch in Sachen Dividende. Mit einer soliden Ausschüttungsrendite von 5,04 Prozent liefert das Unternehmen seit Jahren stabile Erträge für Anleger, gepaart mit moderatem Wachstum und Kapitalstärke.

    Daimler Truck Holding

    Daimler Truck Holding

    +2,37 %
    +1,69 %
    +0,02 %
    +15,08 %
    +24,83 %
    +47,48 %
    +36,70 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

    Die Abspaltung von Daimler hat sich für Anleger gelohnt: Daimler Truck zahlt eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Das Unternehmen profitiert von der weltweiten Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und überzeugt mit einer transparenten und nachhaltigen Ausschüttungspolitik.

    DHL Group

    DHL Group

    +1,94 %
    +2,50 %
    +2,79 %
    +8,27 %
    +9,16 %
    -5,24 %
    +9,40 %
    +49,17 %
    +152,65 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200

    Der Logistikriese DHL Group (ehemals Deutsche Post) bietet aktuell ebenfalls eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Trotz konjunktureller Einflüsse bleibt das Unternehmen ein zuverlässiger Dividendenzahler – vor allem dank starker Marktstellung und globaler Präsenz.

    E.ON

    E.ON

    -1,70 %
    +1,86 %
    +2,70 %
    +2,15 %
    +33,11 %
    +81,59 %
    +62,45 %
    +46,49 %
    +1.046,51 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Der Energiekonzern E.ON punktet mit einer vergleichsweise stabilen Dividendenrendite von 3,95 Prozent. Das regulierte Netzgeschäft sorgt für verlässliche Cashflows, die eine kontinuierliche Ausschüttung ermöglichen. Für konservative Anleger bleibt die Aktie damit interessant.

    Münchener Rück

    Münchener Rück

    -6,68 %
    +5,15 %
    +6,60 %
    +1,38 %
    +35,07 %
    +160,31 %
    +152,19 %
    +238,76 %
    +569,73 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

    Mit einer Dividendenrendite von 3,54 Prozent ist die Münchener Rück zwar nicht an der Spitze, doch die Zuverlässigkeit macht den Unterschied. Der Rückversicherer überzeugt seit Jahren mit konstanten Ausschüttungen, hoher Kapitaldisziplin und einem klaren Fokus auf Aktionärsvergütung – inklusive Rückkäufen.

     

    Autor: wO-Redaktion 

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25464,60Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr als 7 Prozent möglich DAX Top 10: Mercedes, Allianz, E.ON – hier winkt die höchste Dividende Dividendenjäger aufgepasst: Diese 10 DAX-Werte überzeugen nicht nur mit solider Performance, sondern auch mit starken Ausschüttungsrenditen. Ein Überblick, welche Aktien aktuell die höchsten Dividenden versprechen.