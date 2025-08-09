DAX Top 10: Mercedes, Allianz, E.ON – hier winkt die höchste Dividende

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: In einigen Fällen liegt die Dividendenrendite bei über 7 Prozent. Wir stellen die zehn dividendenstärksten DAX-Titel im Überblick vor.

In Zeiten schwankender Märkte suchen viele Anleger nach einem verlässlichen Einkommensstrom und stoßen dabei auf Dividendenaktien. Besonders im DAX finden sich derzeit attraktive Renditeperlen, die neben stabilen Geschäftsmodellen auch hohe Ausschüttungen bieten.

Mercedes-Benz Group

+2,50 % +1,94 % +2,00 % +1,78 % -11,36 % -14,23 % +48,94 % -27,92 % +169,36 % ISIN:DE0007100000WKN:710000 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent setzt sich die Mercedes-Benz Group an die Spitze im DAX. Der Premiumhersteller profitiert von stabilen Margen, einem starken Markenportfolio und einer hohen Kapitalrückführung an die Aktionäre. Trotz zyklischer Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen äußerst aktionärsfreundlich.

BASF

+1,32 % +4,49 % +8,43 % +5,62 % +7,91 % +1,01 % -8,31 % -44,92 % +83,69 % ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen bietet Anlegern derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 6,66 Prozent. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bleibt BASF seinen Investoren treu und hält an einer stabilen Ausschüttungspolitik fest. Für viele gilt die Aktie als solider Langfristwert mit verlässlichem Ertrag.

Volkswagen (Vz)

+1,99 % +2,03 % +3,70 % -3,02 % -0,45 % -35,12 % -30,55 % -50,77 % +280,20 % ISIN:DE0007664039WKN:766403 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit 6,46 Prozent Dividendenrendite gehören die Vorzugsaktien von Volkswagen zu den Ertragsperlen im Index. Der niedrige Aktienkurs im Verhältnis zur Dividende macht die Titel insbesondere für Value-Investoren interessant. Gleichzeitig profitieren Anleger indirekt vom laufenden Umbau hin zur Elektromobilität.

BMW

+1,13 % +4,84 % +10,10 % +10,33 % +7,23 % +10,94 % +101,35 % +20,76 % +244,14 % ISIN:DE0005190037WKN:519003 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

BMW überzeugt nicht nur durch starke operative Ergebnisse, sondern auch durch eine hohe Dividendenrendite von 5,83 Prozent. Der Konzern zeigt sich stabil aufgestellt und bewahrt eine hohe Ausschüttungsquote – ein klarer Pluspunkt für renditeorientierte Anleger.

Porsche Holding SE

+1,87 % +0,97 % +5,25 % -3,59 % -8,55 % -51,40 % -32,73 % -50,17 % -25,12 % ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE, die maßgeblich an Volkswagen beteiligt ist, bietet aktuell eine Dividendenrendite von 5,22 Prozent. Die starke Verknüpfung mit dem VW-Konzern und die Beteiligungsstruktur machen die Aktie zu einer spannenden Alternative für Dividendenfans mit Interesse am Automobilsektor.

Allianz

-0,27 % +5,30 % +4,07 % -3,07 % +43,77 % +103,53 % +102,64 % +134,99 % +298,47 % ISIN:DE0008404005WKN:840400 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Versicherungskonzern Allianz bleibt ein Fels in der Brandung – auch in Sachen Dividende. Mit einer soliden Ausschüttungsrendite von 5,04 Prozent liefert das Unternehmen seit Jahren stabile Erträge für Anleger, gepaart mit moderatem Wachstum und Kapitalstärke.

Daimler Truck Holding

+2,37 % +1,69 % +0,02 % +15,08 % +24,83 % +47,48 % +36,70 % ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

Max

Die Abspaltung von Daimler hat sich für Anleger gelohnt: Daimler Truck zahlt eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Das Unternehmen profitiert von der weltweiten Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und überzeugt mit einer transparenten und nachhaltigen Ausschüttungspolitik.

DHL Group

+1,94 % +2,50 % +2,79 % +8,27 % +9,16 % -5,24 % +9,40 % +49,17 % +152,65 % ISIN:DE0005552004WKN:555200 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Logistikriese DHL Group (ehemals Deutsche Post) bietet aktuell ebenfalls eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Trotz konjunktureller Einflüsse bleibt das Unternehmen ein zuverlässiger Dividendenzahler – vor allem dank starker Marktstellung und globaler Präsenz.

E.ON

-1,70 % +1,86 % +2,70 % +2,15 % +33,11 % +81,59 % +62,45 % +46,49 % +1.046,51 % ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Energiekonzern E.ON punktet mit einer vergleichsweise stabilen Dividendenrendite von 3,95 Prozent. Das regulierte Netzgeschäft sorgt für verlässliche Cashflows, die eine kontinuierliche Ausschüttung ermöglichen. Für konservative Anleger bleibt die Aktie damit interessant.

Münchener Rück

-6,68 % +5,15 % +6,60 % +1,38 % +35,07 % +160,31 % +152,19 % +238,76 % +569,73 % ISIN:DE0008430026WKN:843002 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Mit einer Dividendenrendite von 3,54 Prozent ist die Münchener Rück zwar nicht an der Spitze, doch die Zuverlässigkeit macht den Unterschied. Der Rückversicherer überzeugt seit Jahren mit konstanten Ausschüttungen, hoher Kapitaldisziplin und einem klaren Fokus auf Aktionärsvergütung – inklusive Rückkäufen.

Autor: wO-Redaktion

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!



