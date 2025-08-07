Wedbush sieht Microsoft, Palantir & Co. als Tech-Aktien der KI-Zukunft!

In einem aktuellen Marktbericht betont Wedbush, dass ihre Top-Tech-Picks für die zweite Jahreshälfte 2025 unverändert bleiben: Nvidia , Meta Platforms, Microsoft, Palantir Technologies und Tesla . Diese Unternehmen gelten als Fundament für das, was Ives und sein Team als "vierte industrielle Revolution" beschreiben.

Die Wall Street befindet sich laut dem Analysehaus Wedbush am Vorabend eines neuen Kapitels in der Geschichte der Technologiebranche. Im Zentrum der Erwartung steht ein massiver Investitionsschub in Künstliche Intelligenz, der bis 2028 ein Volumen von über zwei Billionen US-Dollar erreichen könnte. Insbesondere Microsoft, Alphabet, Meta und Palantir würden laut den Analysten rund um Daniel Ives ein "bullishes Narrativ" für diese bevorstehende KI-Revolution zeichnen.

Palantir im Rampenlicht: "Blowout-Quartal" befeuert Vertrauen in KI-Adoption

Besonders Palantir rückte in den vergangenen Tagen mit einem überragenden Quartalsbericht und einer starken Prognose in den Fokus. Die Analysten von Wedbush bezeichnen das Unternehmen als "Poster Child der KI-Revolution". Die jüngsten Zahlen seien ein klarer Beweis für das, was laut Ives viele Marktteilnehmer bislang unterschätzt hätten: Das enorme Potenzial, das in KI-Anwendungen für Unternehmen und Regierungen weltweit steckt.

"Unsere bullishe Sicht basiert auf der Annahme, dass Investoren die bevorstehende Wachstumslawine, ausgelöst durch über zwei Billionen Dollar an erwarteten Ausgaben in den nächsten drei Jahren, noch nicht vollständig erkennen", schreibt Ives.

Der Markt unterschätzt die "goldene Ära" für Tech

Neben den bekannten Schwergewichten wie Microsoft, Nvidia und Meta sieht Wedbush auch den breiteren Softwaremarkt am Wendepunkt. Immer mehr Unternehmen beginnen laut dem Bericht, generative KI nicht mehr nur zu testen, sondern in produktiven Maßstab einzusetzen. Ziel: Produktivität steigern, Kosten senken.

"2025 markiert eine echte Zeitenwende im Enterprise-Bereich – wir sehen, wie die KI-Adoption von der Ideenphase in die Skalierung übergeht", so die Analysten. Dabei nehmen Nvidia, Palantir, Microsoft und Meta laut Wedbush eine Schlüsselrolle ein. Sie seien die "besten Barometer" für den strukturellen Wandel, den KI aktuell in der Weltwirtschaft anstoße.

Tech-Aktien bereit für den nächsten Aufschwung

Obwohl die Technologiebranche im bisherigen Jahresverlauf mit geopolitischen Spannungen und Zoll-Sorgen zu kämpfen hatte, sieht Wedbush die größten Namen der Branche bereit für eine neue Aufwärtsbewegung. Ives spricht von einer "goldenen Ära" der Tech-Welt, in der die Gewinnerunternehmen den Markt deutlich outperformen dürften.

"Die Anleger beginnen langsam zu erkennen, dass wir uns in einer Phase befinden, die es in dieser Form in den letzten 25 Jahren nicht gegeben hat", so Ives. Er verweist auf die dominierende Rolle, die Big Tech in der Infrastruktur, den Plattformen und der Monetarisierung von KI spielen wird – sowohl im B2B- als auch im B2G-Segment.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



