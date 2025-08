Verbraucher konsumieren wieder mehr

CHICAGO (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Flaute sind bei der Burger-Kette McDonald's im zweiten Quartal wieder mehr Menschen essen gegangen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (rund 5,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das vergleichbare Wachstum lag bei 3,8 Prozent - angeführt vom ausländischen Geschäft. Aber auch in den USA griffen wieder mehr Verbraucher zu Burger sowie Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,5 Prozent.

Die Ergebnisse beendeten vier Quartale mit einem rückläufigen oder verhaltenen Wachstum, in denen die Burger-Kette mit einem Kolibakterien-Ausbruch, Gegenreaktionen gegen US-Marken im Nahen Osten und der Verunsicherung der Verbraucher infolge der Handelsstreitigkeiten von US-Präsident Donald Trump zu kämpfen hatte.