Rückgang nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung / Benzinpreis im Wochenvergleich unverändert (FOTO)

München (ots) - Der Dieselpreis ist im Vergleich zur vergangenen Woche gesunken.

Laut einer aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise von über 14.000

Tankstellen in Deutschland kostet ein Liter derzeit im Schnitt 1,605 Euro, das

ist genau ein Cent weniger als in der Vorwoche. Unverändert ist hingegen der

Benzinpreis: Ein Liter Super E10 kostet wie vor einer Woche 1,668 Euro. Deutlich

gesunken ist im selben Zeitraum jedoch der Ölpreis. Lag Brent-Öl vor Wochenfrist

noch bei einem Preis von über 72 US-Dollar je Barrel, rutschte er zuletzt um gut

vier Dollar auf rund 68 US-Dollar ab.



An diesem Rückgang bemessen hätte auch der Preis für Benzin sinken müssen.

Insbesondere bei Diesel sieht der ADAC jedoch Potenzial für niedrigere Preise.

Der aktuelle, geringe Preisrückgang kann nur ein kleiner Schritt in die richtige

Richtung sein. Der Kraftstoff ist nach Einschätzung des ACAC nach wie vor

deutlich überteuert - das zeigt allein schon der sehr geringe Abstand zum

Super-E10-Preis von nur 6,3 Cent.







zusammengeschlossenen Ölländer, die tägliche Fördermenge ab September zu

erhöhen. Hinzu kommt, dass sich die US-Wirtschaft augenscheinlich abgekühlt hat,

was den US-Dollar belasten und dem Euro Auftrieb verleihen könnte. Beide

Faktoren sollten zu niedrigeren Kraftstoffpreisen führen.



Sparwillige Autofahrerinnen und Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC

abends zur Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise um durchschnittlich rund

13 Cent je Liter niedriger als am Morgen sind. Meiden sollte man unbedingt

Autobahntankstellen, dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent je Liter

zusätzlich.



Eine praktische Hilfe dafür bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen

sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in

Deutschland einsehen und vergleichen.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



