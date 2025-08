Mehrheit der Unternehmen erstellt trotz Pflicht keine gesetzeskonformen E-Rechnungen

Neunkirchen (Siegerland) (ots) - Eine aktuelle Auswertung von WISO MeinBüro

(https://www.meinbuero.de/) zeigt: Fast 53 Prozent der ausgewerteten Unternehmen

erstellen keine gesetzeskonformen E-Rechnungen, obwohl sie dazu verpflichtet

wären. Das bedeutet, diese Unternehmen machen entweder von der Übergangsregelung

Gebrauch oder aber erstellen E-Rechnungen, deren Pflichtangaben unvollständig

sind. Damit zeigt sich klar, die meisten Unternehmen stehen vor dringendem

Handlungsbedarf. Die Auswertung beruht auf internen Produktdaten.



Branchenvergleich offenbart: Luft nach oben in der Bildungsbranche





Die Auswertung nach Branchen zeigt große Unterschiede: Während die IT-Branche

und der Handel mit rund 60 und 63 Prozent konformen E-Rechnungen relativ weit

vorn liegen, befindet sich die Bildungsbranche mit nur rund 33 Prozent deutlich

darunter. Die Dienstleistungsbranche, als größter Bereich in der Analyse, bleibt

mit rund 46 Prozent konformen E-Rechnungen im Gesamtschnitt.



Noch kein echter Handlungsdruck für Unternehmen



Die Ergebnisse zeigen: Viele Unternehmen haben ihre Prozesse noch nicht

vollständig an die neuen gesetzlichen Anforderungen angepasst. Zwar sind sie

bereits seit 2025 verpflichtet, E-Rechnungen empfangen zu können, jedoch

bestehen Unsicherheiten bei der praktischen Umsetzung und Integration in

bestehende Abläufe. Gründe hierfür sind beispielsweise die fortgesetzte Nutzung

von Übergangsregelungen für den Versand sowie Unklarheiten im Umgang mit neuen

Formaten und Pflichtangaben.



"Viele Nutzer fühlen sich mit den bestehenden Übergangsregelungen sicher und

denken, sie haben ja noch Zeit und verschieben den Gedanken an die Umstellung

auf morgen. Aber das ist fatal. Mit den Übergangsregelungen der

E-Rechnungspflicht baut sich eine bürokratische Welle auf - viele Unternehmen

stehen noch am Ufer. Die Zeit vergeht schneller als man am Anfang annimmt und

plötzlich schlägt die Welle ein. Wir wollen frühzeitig informieren und den Weg

zur rechtssicheren E-Rechnung möglichst einfach machen", so Fin Glowick, Chief

Revenue Officer bei WISO MeinBüro.



Rechtzeitig handeln für eine erfolgreiche Umstellung



Die Auswertung verdeutlicht, wie Unternehmen die Umstellung auf E-Rechnungen

erfolgreich gestalten können. Für eine reibungslose und zukunftssichere

Einführung empfiehlt es sich:



- bestehende Rechnungsprozesse zu analysieren und Optimierungspotenziale zu

identifizieren,

- eine E-Rechnungs-Software zu wählen, die den gesetzlichen Anforderungen

entspricht,

- Schnittstellen zu Geschäftspartnern und zum Steuerberater frühzeitig

einzurichten,

- Mitarbeitende gezielt zu schulen,

- und die Umstellung schrittweise sowie mit regelmäßigen Überprüfungen

umzusetzen.



Wer diese Punkte beachtet, profitiert von effizienteren Abläufen, geringeren

Fehlerquoten und ist bestens auf kommende gesetzliche Vorgaben vorbereitet.



Über WISO MeinBüro:



WISO MeinBüro bietet ganzheitliche SaaS-Lösungen für den Bürobereich an, die als

Web- sowie Desktopversion den Arbeitsalltag von kleinen Unternehmen erleichtern.

Neben WISO MeinBüro sind WISO Steuer, WISO MeinVerein und finanzblick weitere

bekannte Marken der Buhl-Gruppe, die mit über 800 Mitarbeitenden das größte

inhabergeführte Software-Unternehmen Deutschlands ist. Mit ihrem eigenen, nach

VdS-10.000-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland stellt Buhl sicher, dass

sämtliche Kundendaten nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und

aufbewahrt werden. Mehr Informationen unter http://www.meinbuero.de/ .



