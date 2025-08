Schaeffler - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 06.08.2025

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um -9,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Schaeffler +8,72 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,93 % 1 Monat -1,66 % 3 Monate +24,07 % 1 Jahr -4,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kursentwicklung der Schaeffler-Aktie, die durch einen Rückgang von 5% gekennzeichnet ist. Einige Teilnehmer sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, während andere aufgrund der Unsicherheiten und der Volatilität an der Seitenlinie bleiben möchten. Technische Analysen werden diskutiert, insbesondere Widerstandsniveaus und die Möglichkeit, dass der Kurs bis auf 6€ steigen könnte. Fundamentale Aspekte wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens sowie die Auftragslage werden ebenfalls in Betracht gezogen. Es herrscht eine gewisse Unsicherheit und Vorsicht unter den Investoren, die sich über die Marktreaktionen und den Einfluss externer Faktoren Gedanken machen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd.EUR wert.

Die Schaeffler Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 11,8 Milliarden Euro, trotz eines leichten Rückgangs. Besonders die E-Mobility-Sparte glänzte mit einem Umsatzplus von 9,7 %.

Schaeffler's 2025 journey reflects resilience and strategic growth, with notable strides in E-Mobility and a steady financial outlook.

EQS-News: Schaeffler AG / Key word(s): Half Year Results/Half Year Report Schaeffler with solid first half of 2025 06.08.2025 / 08:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Schaeffler with solid first …

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.