JEFFERIES stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungskonzern liefere wie erwartet ab, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate bewegten sich also im Rahmen des Analystenkonsens. Die Solvenz der Italiener erlaube es, mit Aktienrückkäufen im Wert von 500 Millionen Euro zu beginnen./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:57 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 07:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 33,27EUR auf Tradegate (06. August 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m