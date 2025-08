OR Royalties gibt Dividende für das Dritte Quartal 2025 bekannt

(Montreal, 5. August 2025) – OR Royalties Inc. (das „Unternehmen” oder „OR Royalties”) (OR: TSX & NYSE) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... – gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Dividende für das dritte Quartal 2025 in Höhe von 0,055 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Oktober 2025 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 30. September 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine „berechtigte Dividende“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

Für Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. September 2025 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre außerdem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (der „Plan”) eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können sich für die Teilnahme an dem Plan im Zusammenhang mit der Dividende entscheiden, die am 15. Oktober 2025 an die am 30. September 2025 registrierten Aktionäre ausgezahlt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://orroyalties.com/dividends/drip/.

Infolge der von den Aktionären im Mai dieses Jahres genehmigten Änderung des Firmennamens wurde dem Unternehmen eine neue CUSIP-Nummer zugewiesen. Daher müssen nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner sich möglicherweise neu registrieren, um weiterhin am DRIP teilnehmen zu können, und sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut, das ihre Stammaktien hält, wenden, um sich über die Auswirkungen der Änderung der CUSIP-Nummer und etwaige Maßnahmen zu informieren, die erforderlich sind, um weiterhin am DRIP teilnehmen zu können.

Nicht registrierte wirtschaftliche Eigentümer, die am Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu informieren und die Anmeldung zum Programm zu beantragen. Weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen erhalten Sie von unserer Transferstelle unter der Telefonnummer 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder untershareholderinquiries@tmx.com .