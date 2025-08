Supermarktkonzern Ahold Delhaize legt deutlich zu - Aktie zieht an

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Konzerns, läuft das Geschäft dagegen weiter schleppend. An der Börse sorgten die Zahlen nach einem zögerlichen Start für deutliche Gewinne.

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte am Mittwochnachmittag um knapp zwei Prozent auf 35 Euro zu. Damit konnte das Papier die jüngste Korrektur nach dem im Mai erreichten Rekordhoch knapp unter 39 Euro stoppen. Analysten lobten an dem soliden Zahlenwerk das organische Wachstum, also den Umsatzanstieg ohne die Effekte von Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufen.