JPMorgan sieht Lufthansa oder Nemetschek im September im Dax

NEW YORK (dpa-AFX) - Im deutschen Leitindex Dax dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung im September gleich drei Wechsel anstehen. Neben dem Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und dem Anlagenbauer Gea rechnet Analyst Pankaj Gupta aktuellen Daten zufolge auch mit der Aufnahme der Lufthansa in die erste Börsenliga. Den Platz könnte aber auch der Bausoftware-Hersteller Nemetschek ergattern, denn er folgt der Fluggesellschaft, gemessen am Börsenwert nach Streubesitz, dicht auf den Fersen.

Ausscheiden werden demnach wohl neben Porsche AG und Porsche SE auch der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese kämen dann in den Index der mittelgroßen Werte, den MDax.