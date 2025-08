Wechselkurseffekte belasten Bayer - Wirtz-Wechsel nach Liverpool hilft

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erwartet weiter Gegenwind durch Wechselkurse. "Wir haben unsere Wechselkurserwartungen auf Basis der Kurse im Juni angepasst. Durch die weitere Abwertung des US-Dollars sowie schwächere Währungen in Brasilien und China erwarten wir signifikanten Gegenwind für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr", sagte Finanzchef Wolfgang Nickl am Mittwoch im Zuge der Vorstellung der endgültigen Resultate des zweiten Quartals. Dass es beim Gewinn besser lief als gemeinhin gedacht, lag ein kleines Stück weit auch am Wechsel von Florian Wirtz von Leverkusen nach Liverpool.

Der in diesem Jahr stark erholte Aktienkurs von Bayer geriet unter Druck. Bis zum Nachmittag fiel der Aktienkurs um 6,7 Prozent auf 25,88 Euro. 2025 steht damit für die über Jahre arg gebeutelte Aktie ein Plus von rund einem Drittel zu Buche.